В Севастополе 4 октября откроют ТЦ «Плаза», закрытый после трагедии в Кемерово
В начале октября в Севастополе снова заработает ТЦ «Плаза». Торговый центр длительное время был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности.
- Из 29 пунктов по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в настоящее время 24 устранены, по остальным ведется работа, о чем представлены соответствующие документы, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.
Входе судебного заседания прокурор и представитель МЧС не возражали против удовлетворения заявления. Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, суд согласился с доводами заявителя и вынес судебное решение об удовлетворении требований.
ТЦ откроется 4 октября. Еще один крупный ТРЦ "Муссон" по-прежнему не работает.
Напомним, масове закрытие развлектальных заведений в Крыму и Севастополе началась постре трагедии в Кмерово.