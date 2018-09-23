2018-09-23T10:05:52+03:00
Общество

В Севастополе 4 октября откроют ТЦ «Плаза», закрытый после трагедии в Кемерово

Из 29 видов нарушений 24 уже устранены
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В начале октября в Севастополе снова заработает ТЦ «Плаза». Торговый центр длительное время был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности.

- Из 29 пунктов по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в настоящее время 24 устранены, по остальным ведется работа, о чем представлены соответствующие документы, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

Входе судебного заседания прокурор и представитель МЧС не возражали против удовлетворения заявления. Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, суд согласился с доводами заявителя и вынес судебное решение об удовлетворении требований.

ТЦ откроется 4 октября. Еще один крупный ТРЦ "Муссон" по-прежнему не работает.

Напомним, масове закрытие развлектальных заведений в Крыму и Севастополе началась постре трагедии в Кмерово.

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