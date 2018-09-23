Погода в Крыму на 23 сентября: днем до +25, местами дождь с грозой

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-23T09:07:52+03:00

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В Крыму с 23 сентября немного похолодает, и придут дожди.

- Воскресенье, 23 сентября, день осеннего равноденствия, начало астрономической осени, погода становится переменчивой. После длительного периода по-летнему теплого и сухого, местами пройдут грозовые дожди, ветер сменит направление на северо-западное 7-12 м/с, с максимальными порывами 17 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью 11…16, на побережье 17…22, днем воздух прогреется только до 20…25, в горах до 14…19.

24 сентября без осадков, ночь будет прохладной 7…12, на побережье 13…18; днем 21…26, в горах 14…19. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с.

25 сентября контрастный холодный фронт принесет на территорию Крыма ненастную погоду, пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 9…14, днем 13…18, в горах 7…12.