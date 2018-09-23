Крупные микрорайоны Симферополя из-за аварии остались без воды

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-23T11:57:00+03:00

Когда в домах снова появится вода пока не ясно. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе крупные микрорайоны города остались без воды. Авария произошла на сетях холодного водоснабжения по ул. Гончарова, 20.

- С 23.00 22 сентября ограничено водоснабжение микрорайонов "Битак", "Петровская балка", "Старый город", "Свобода", "Сергеевка", "Новосергеевка", микрорайоны улиц Куйбышева, Лермонтова, Мате Залки, Кечкеметская (№№94-198, №№97-201), Воровского, 51 Армии, Киевская (№№1-113, №№2-64), - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Время восстановления водоснабжения пока не известно.

Напомним, в Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом. В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС.