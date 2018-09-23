2018-09-23T12:37:40+03:00
Общество

Крым на 90% готов к отопительному сезону

На полуостров идет похолодание
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Котельные запускают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов.Котельные запускают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Жилые дома в Крыму на 90% готовы к отопительному сезону.

- Готовность котельных к холодам 95%, тепловых сетей 93%, водопроводных сетей 98%, - сообщает пресс-служба МинЖКХ Крыма. – Школы и детсады готовы на 98%. Для сравнения, в аналогичный период 2017 года было подготовлено: 456 школ (86%) и 339 дошкольных учреждений (81%).

Больницы и поликлиники, по данным властей, готовы на 96%.

- Сегодня вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду имеет не столько количественный, сколько качественный характер. Нас интересует каждый детский сад, школа, больница или жилой дом. По данным предыдущего года, нам известно, что во многих заведениях не соблюдался температурный режим. И это нужно коренным образом исправлять, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Виталий Глотов.

По нормативам, котельные запускают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов.

Напомним, в Крым идут дожди и похолодание. Прохладнее станет на четыре - шесть градусов.

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