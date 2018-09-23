2018-09-23T16:14:21+03:00
Общество

В Крыму спасли туриста, застрявшего на «Чертовой лестнице»

Мужчина пошел в горы и не смог самостоятельно спуститься вниз
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Крыму спасли туриста, который отправился гулять по экскурсионному маршруту «Чертова лестница» в Форосе, но не смог самостоятельно вернуться.

- К месту происшествия выехали спасатели. С пострадавшим был установлен визуальный контакт. При помощи альпинистского снаряжения мужчина успешно был эвакуирован в безопасное место. Где его передали врачам скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Сотрудники МЧС напоминают, отправляясь в горы даже на один день, внимательно изучите меры безопасного поведения в горах. Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

Напомним, у берегов Крыма засекли два корабля ВМС Украины. Иностранные судна вошли в исключительную экономическую зону России.

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