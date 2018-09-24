Погода в Крыму на 24 сентября: до +27 и облачно

СЕГОДНЯ 07:27 2018-09-24T07:27:07+03:00

Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крыму в понедельник, 24 сентября, будет до +27 градусов. Переменная облачность. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер со сокростью 7-12, местами до 17 м/с. Днем воздух прогреется до 27 градусов.

В Севастополе также без осадков. Будет дуть южный ветер со сокростью 10-15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до 25 градусов.

На ЮБК 24 сентября также без осадков. Днем возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. До 27 градусов днем.

В Керчи переменная облачность. Ветер днем южный, будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 25 градусов.