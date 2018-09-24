В Севастополе хотят снести ночной клуб "Калипсо"

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-24T09:43:54+03:00

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Трехэтажное здание на площади 300-летия Российского флота в Севастополе хотят снести. Ранее там располагался ночной клуб «Калипсо», а сейчас – ночной клуб «Правда» и другие заведения.

Иск о сносе здания поступил в Ленинский районный суд от правительства Севастополя. Основанием послужила кадастровая плановая съемка. Ее провели для контроля за использованием муниципальной собственности.

- Согласно заключению геодезистов, часть здания, площадь которого составляет около 1 600 кв.м., расположена на земельном участке, принадлежащем городу. Данные обстоятельства, по мнению истца, определяют правовой статус здания как самовольной постройки, которая, в соответствии с гражданским законодательством России, подлежит сносу, - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Заседание по делу пройдет 8 октября. Проходить оно будет в открытом режиме, присутствовать смогут все желающие.