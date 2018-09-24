Как Крым отмечает день флага и герба

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-24T09:56:08+03:00

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В Крыму 24 сентября начались праздничные мероприятия, посвященные Дню флага и герба. С 10.00 до 12.00 на площади им. Ленина в Симферополе началось мероприятие «Цвети наш Крым» - проходит праздничный флешмоб, показательные спортивные выступления, концерт с участием творческих коллективов.

В это же время на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса раздадут флажки.

С 10.30 с площади им. Ленина стартует авто и мотопробег мотопробег РО ДОСААФ России Республики Крым по маршруту ул. Горького – проспект Кирова – Советская площадь (два круга по кольцу) – ул. Р. Люксембург – ул. Павленко – бульвар Ленина – ж/д вокзал – ул. Гагарина – Московская площадь (два круга по кольцу) – ул. Киевская – площадь Куйбышева (два круга по кольцу) – проспект Победы.

Раньше крымчане праздновали день флага 19 января, накануне годовщины проведения всекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР. Эта дата вошла в республиканский закон от 29 декабря 2014 года "О праздниках и памятных датах в РК". Однако в марте 2015 года праздник был перенесен на 24 сентября и переименован в День Государственного герба и флага Республики Крым, поскольку именно в этот день в 1992 году флаг и герб стали утвержденными государственными символами.