В Крыму штат врачей скорой помощи укомплектован только наполовину

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-24T10:57:05+03:00

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В штате врачей скорой помощи Крыма не хватает половины специалистов.

- В штате центра должно работать 3800 человек, а на 1 сентября у нас работало 2 668. Не хватает практически половины врачей, средних медработников – 30% некомплект. И ситуация продолжает усугубляться, - рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Астанкин.

Также, по его словам, возникла проблема с трудоустройством санитаров, поскольку в штате их быть не должно, согласно всем нормативно-правовым актам.

- Их у нас порядка 300 человек, и мы приступаем к реорганизации службы «скорой помощи». Эти санитаров мы переведем в уборщики служебных помещений, а других трудоустроим сторожами, - уточнил Астанкин.