2018-09-24T10:55:44+03:00
Происшествия

В Крыму загорелись две жилые квартиры

Один пожар удалось потушить до приезда специалистов МЧС
Надежда ДАЦЮК
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В субботу, 22 сентября, в двух пятиэтажках Крыма произошло возгорание. При этом обошлось без жертв, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.

Первый пожар случился в пятиэтажке Евпатории на улице 9 мая – горела трехкомнатная квартира на первом этаже.

Огонь повредил мебель, напольное покрытие и уничтожил матрац. Площадь пожара – 10 метров квадратных.

Пожарные потушили огонь в течение 20 минут. Эксперты выясняют причины.

Второй пожар случился в Керчи на улице Дальняя. Загорелся балкон квартиры на третьем этаже. Огонь повредил обшивку балкона. Пожар удалось потушить до того, как приехали пожарные МЧС.

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