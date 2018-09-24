Крымский ОМОНовец победил в чемпионате по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-24T10:53:31+03:00

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Сотрудник крымского ОМОН младший лейтенант Дмитрий С. стал победителем чемпионата города Керчи по бодибилдингу и фитнесу. Он занял первое место в номинации «пляжный бодибилдинг, абсолютная».

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю

Судьи оценивали пропорциональность телосложения, атлетичность, симметричность спортсмена.

- Каждый год в Керчь съезжаются спортсмены из разных городов Крыма, чтобы принять участие в нашем турнире. Пляжный бодибилдинг дает возможность большему количеству людей, следящих за своей формой, продемонстрировать свои результаты. Он становится своеобразной рекламой здорового образа жизни, − отметила главная судья чемпионата, абсолютная чемпионка республики по бодифитнесу Наталья Першко.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю

Как уточнили в пресс-службе крымского главка Росгвардии, в соревнованиях участвовали порядка 20 атлетов со всего полуострова.