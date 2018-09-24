2018-09-24T16:36:01+03:00
Общество

В Крыму 26 и 27 сентября ожидаются заморозки

Это связано с прохождением полярного холодного фронта
Надежда ДАЦЮК
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Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха от 0 до 3 градусов мороза 26 и 27 сентября ночью, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

Это связано с прохождением полярного холодного фронта. Также пройдут ливни и грозы.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 26 и 27 сентября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза, – говорится в сообщении МЧС .

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