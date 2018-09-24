Артиллеристы ЧФ днем и ночью тренируются вести прицельный огонь

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-24T16:45:11+03:00

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Артиллеристы Черноморского флота проводят практические стрельбы на полигоне "Опуг" в районе Феодосии.

В учениях задействованы расчеты гаубичной артиллерии, минометные подразделения и расчеты боевых машин системы залпового огня (СЗО) - всего более 200 единиц военной и специальной техники. В частности, на полигоне находятся 152-мм гаубицы «Мста-С» 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», РСЗО «Град», а также противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», ,минометы «Сани» и «Поднос».

Как рассказали в пресс-службе Черноморского флота, они отрабатывают приведение артустановок к бою, подготовку к стрельбе, а также выполнение нормативов по прицельному ведению артиллерийского огня.

- Кроме того, отрабатываются действия операторов-наводчиков по использованию современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время.