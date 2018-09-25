В Армянске запускают детсады и школы

СЕГОДНЯ 08:49 2018-09-25T08:54:24+03:00

В город уже вернулись мамы с маленькими детьми

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Образовательные учреждения Армянска готовы принять детей, которые возвращаются из санаториев и оздоровительных лагерей. К такому выводу пришел вице-премьер Юрий Гоцанюк, который посетил город с инспекцией.

Так, спортивные и детские площадки обработали водой, в детских садах и школах прошли влажные уборки.

- В связи с тем, что последнюю неделю показатели вредных веществ в городе не превышали предельно допустимых концентраций, режим ЧС отменен. Поэтому у нас есть все основания возвращать детей домой, - приводит слова вице-премьера пресс-служба Совмина Крыма.

В Армянск уже вернулись мамы с детьми - порядка 1550 человек. Во вторник, 25 сентября, планируется отъезд из лагерей школьников 2-11 классов.

Детские сады заработают уже во вторник, а школы - в среду, 26 сентября.

Напомним, детей, сопровождающих педагогов и родителей вывезли из Армянска 4-5 сентября в связи с ухудшением экологической обстановки. Ребятишек расселили по здравницам Крыма.