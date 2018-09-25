Полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса и "Жигулей"
В аварии погибли пять человек
Фото: скриншот с видео МВД
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МВД проводит проверку по факту ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса.
Напомним, автомобили столкнулись около 15 часов 24 сентября в Первомайском районе Крыма - на дороге Красноперекопск - Симферополь.
- По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом Setra, - сообщили в пресс-службе МВД.
В аварии погибли водитель и четыре пассажира ВАЗа. В автобусе никто не пострадал.