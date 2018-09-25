Директор управляющей компании в Керчи растратила 420 тысяч рублей
Директору ООО «Городская управляющая компания №1» в городе Керчь Краснокамский горсуд (Пермский край) на 4 года запретил заниматься организационно-распорядительной деятельностью в сфере ЖКХ.
- Женщина в 2016 путем мошенничества, под видом зарплаты, перечислила на свою личную банковскую карту деньги, оплаченные жителями Краснокамска на счет ТСЖ «Берег», - сообщает пресс-служба Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
В итоге ресурсоснабжающая организация недосчиталась 420 тысяч рублей, которые жители отдали за отопления и горячую воду. Причем деньги выводились со счета другого краснокамского ТСЖ без ведома собственников квартир.
В 2016 году предприимчивая женщина подалась на юга. И возглавила в Керчи ООО «Городская управляющая компания №1».
- Однако недобросовестная бизнес-леди не избежала ответственности, - отмечают в ведомстве. - Суд признал ее виновной в присвоение или растрата в особо крупном размере либо с использованием служебного положения.
Теперь нарушительнице придется сменить профессию как минимум до 2022 года. Также продадут на торгах и ее авто, чтобы возместить ресурсоснабжающей компании ущерб.