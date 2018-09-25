Вблизи Феодосии автопробка из-за ДТП
В окрестностях Феодосии, на трассе возле Грушевки, солидная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.
В соцсетях уже появились фото с места аварии.
- ДТП под Грушевкой! Ехать лучше в объезд, заняты обе полосы! – гласит подпись под снимком.
На фото видно, что одна машина улетела в кювет и лежит на боку, а другую развернуло поперек дороги. Можно разглядеть две машины, но на деле участников ДТП трое.
- В аварию попали три транспортных средства. Погибших нет, - внесли ясность в ГУ МЧС России по РК.
Очевидцы же эмоционально делятся впечатления и наблюдениями.
- Две пожарных, «Скорая помощь», Крым-спас....
- Стою тут в пробке. Без движения уже час.
- Проехал слева по обочине, полиции нет
- Лучше объехать по проселочной на Грушевку: мокро, грязно, но ехать можно.
- Там куча аварий, все валим через горы!
- За Тополевкой в сторону Симферополя стоим на месте уже 20 минут.