2018-09-25T11:02:34+03:00
Происшествия

Вблизи Феодосии автопробка из-за ДТП

В аварию попали три машины, одна из них оказалась в кювете
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Любовь Кусаинова/ Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VKФото: Любовь Кусаинова/ Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK
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В окрестностях Феодосии, на трассе возле Грушевки, солидная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия.

В соцсетях уже появились фото с места аварии.

- ДТП под Грушевкой! Ехать лучше в объезд, заняты обе полосы! – гласит подпись под снимком.

На фото видно, что одна машина улетела в кювет и лежит на боку, а другую развернуло поперек дороги. Можно разглядеть две машины, но на деле участников ДТП трое.

- В аварию попали три транспортных средства. Погибших нет, - внесли ясность в ГУ МЧС России по РК.

Очевидцы же эмоционально делятся впечатления и наблюдениями.

- Две пожарных, «Скорая помощь», Крым-спас....

- Стою тут в пробке. Без движения уже час.

- Проехал слева по обочине, полиции нет

- Лучше объехать по проселочной на Грушевку: мокро, грязно, но ехать можно.

- Там куча аварий, все валим через горы!

- За Тополевкой в сторону Симферополя стоим на месте уже 20 минут.

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