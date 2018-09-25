2018-09-25T13:58:02+03:00
Экономика

Крым поможет ДНР поставлять товары за границу

А также примет на оздоровление пострадавших во время боевых действий
Анастасия ЖУКОВА
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Республика Крым планирует сотрудничать с ДНР в реализации инфраструктурных проектов, а также в курортной сфере. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергеем Наумцом.

- Промышленный потенциал ДНР может быть применен сегодня при реализации инфраструктурных проектов на территории Республики Крым, по вопросам, связанным с поставками, в том числе, за границу тех товаров, которые производит ДНР, а крымские мощности будут при этом использоваться как транзитные, - сказал Аксенов.

Он также добавил, что полуостров готов оказывать поддержку Донбассу в вопросах оздоровления детей, реабилитации пострадавших во время боевых действий - как из числа военнослужащих, так и из числа гражданского населения.

- Нам приятно, что у нас есть в вашем лице старший брат. Мы братья, мы один великий русский народ, – отметил вице-премьер ДНР Владимир Антонов.

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