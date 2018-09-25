Житель Севастополя решил отрезвить пьяную мать, но случайно убил ее

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-25T14:13:23+03:00

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Житель Севастополя пойдет по суд за причинение тяжких телесных повреждений своей матери, от которых женщина скончалась.

По данным следствия, 24-летний севастополец возвращался вместе с матерью после посиделок в гостях. Женщина много выпила и не могла идти самостоятельно.

- Разозлившись на мать, сын ударил ее кулаком в область лица, а затем, когда потерпевшая упала, нанес несколько ударов ногой по телу, - рассказали в пресс-службе СКР. - Решив, что от холодного душа мать отрезвеет и сможет идти, обвиняемый вернулся к товарищу, где в ванной комнате стал обливать ее водой.

Вот только холодный душ не помог: женщина не то что не протрезвела, а вовсе перестала подавать признаки жизнь. Парень проверил пульс и обнаружил, что мама скончалась.

Суда севастополец ждет под стражей. Следователи собирают доказательства: назначены экспертизы, показания проверены на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Парня обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.