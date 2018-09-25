2018-09-25T14:13:23+03:00
Происшествия

Житель Севастополя решил отрезвить пьяную мать, но случайно убил ее

Парню грозит до 15 лет тюрьмы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКРФото: пресс-служба СКР
Изменить размер текста:

Житель Севастополя пойдет по суд за причинение тяжких телесных повреждений своей матери, от которых женщина скончалась.

По данным следствия, 24-летний севастополец возвращался вместе с матерью после посиделок в гостях. Женщина много выпила и не могла идти самостоятельно.

- Разозлившись на мать, сын ударил ее кулаком в область лица, а затем, когда потерпевшая упала, нанес несколько ударов ногой по телу, - рассказали в пресс-службе СКР. - Решив, что от холодного душа мать отрезвеет и сможет идти, обвиняемый вернулся к товарищу, где в ванной комнате стал обливать ее водой.

Вот только холодный душ не помог: женщина не то что не протрезвела, а вовсе перестала подавать признаки жизнь. Парень проверил пульс и обнаружил, что мама скончалась.

Суда севастополец ждет под стражей. Следователи собирают доказательства: назначены экспертизы, показания проверены на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Парня обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Летел не меньше 100 километров в час": Очевидцы рассказали о смертельном столкновении "десятки" и автобуса
В центре Симферополя решили помыть многострадальную тротуарную плитку
Крым поможет ДНР поставлять товары за границу
Вблизи Феодосии автопробка из-за ДТП
Директор управляющей компании в Керчи растратила 420 тысяч рублей
Завод "Крымский Титан" запустят только после одобрения Минприроды России
Полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса и "Жигулей"
В Армянске запускают детсады и школы
На горной дороге в Крыму опрокинулся байкер
Аксенов пригрозил уголовной ответственностью подрядчикам за срыв ремонта дорог в Симферополе
Артиллеристы ЧФ днем и ночью тренируются вести прицельный огонь
В Крыму 26 и 27 сентября ожидаются заморозки
В Крыму оштрафовали на 45 тысяч рублей организатора отдыха в сгоревшем кемпинге
Крымский ОМОНовец победил в чемпионате по бодибилдингу
В Крыму загорелись две жилые квартиры
В Крыму штат врачей скорой помощи укомплектован только наполовину
Как Крым отмечает день флага и герба
В Севастополе хотят снести ночной клуб "Калипсо"
Погода в Крыму на 24 сентября: до +27 и облачно
В Крыму спасли туриста, застрявшего на «Чертовой лестнице»
Два дня без света: В Симферополе 23 и 24 сентября ограничили подачу электроэнергии
Крым на 90% готов к отопительному сезону
Крупные микрорайоны Симферополя из-за аварии остались без воды
В Севастополе 4 октября откроют ТЦ «Плаза», закрытый после трагедии в Кемерово
Погода в Крыму на 23 сентября: днем до +25, местами дождь с грозой
Жара в Крыму продержится до 25 сентября