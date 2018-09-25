В центре Симферополя решили помыть многострадальную тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-25T15:14:37+03:00

Вторая часть реконструкции заканчивается. Плитку здесь тоже будут мыть. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Обрабатывать ее будут без химических растворов

Изменить размер текста: A A

В Симферополе коммунальщики вымоют тротуарную плитку на улицах Карла Маркса и Пушкина. Говорят, после очистки будет выглядеть как новенькая.

- Заключен контракт. Чиститься плитка будет по специальной технологии без применения химии, только пар под давлением 400 атмосфер, - сообщил директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

Тротурную плитку, которая что в первые дни после ее укладки, что после окончания реконструкции центра, не выглядела новой, сперва продезинфицируют, затем натрут до блеска.

- Применяемая нами технология позволит привести плитку в первоначальный вид и очистить даже от трудно удаляемых пятен масла и жевательной резинки, - заверил представитель фирмы-подрядчика Николай Домолаев.

Напомним, первая часть реконструкции центра Симферополя началась в конце 2016 года и вызвала массу недовольств. Горожане жаловались на бракованную плитку, огромные зазоры, сколы, выбоины. Рабочие укладывали плитку в снег и дождь.

Скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело и выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы.