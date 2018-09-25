2018-09-25T15:14:37+03:00
Общество

В центре Симферополя решили помыть многострадальную тротуарную плитку

Обрабатывать ее будут без химических растворов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Вторая часть реконструкции заканчивается. Плитку здесь тоже будут мыть.Вторая часть реконструкции заканчивается. Плитку здесь тоже будут мыть.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе коммунальщики вымоют тротуарную плитку на улицах Карла Маркса и Пушкина. Говорят, после очистки будет выглядеть как новенькая.

- Заключен контракт. Чиститься плитка будет по специальной технологии без применения химии, только пар под давлением 400 атмосфер, - сообщил директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

Тротурную плитку, которая что в первые дни после ее укладки, что после окончания реконструкции центра, не выглядела новой, сперва продезинфицируют, затем натрут до блеска.

- Применяемая нами технология позволит привести плитку в первоначальный вид и очистить даже от трудно удаляемых пятен масла и жевательной резинки, - заверил представитель фирмы-подрядчика Николай Домолаев.

Напомним, первая часть реконструкции центра Симферополя началась в конце 2016 года и вызвала массу недовольств. Горожане жаловались на бракованную плитку, огромные зазоры, сколы, выбоины. Рабочие укладывали плитку в снег и дождь.

Скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело и выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы.

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