Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-26T08:40:54+03:00

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Если вы хотели в конце сентября купаться и загорать, придется об этой идее забыть. До начала следующей недели в Крыму будет холодно. 26 и 27 сентября ожидаются заморозки. Такого, конечно, ни туристы, ни сами крымчане не ожидали, но погода на полуострове очень переменчива.

- 26 и 27 сентября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки, ночью и утром будет 0...-3, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Днем воздух прогреется всего до +12…+17.

В Севастополе в среду и четверг теплее, днем +15…+20, но ночью ожидается небольшой дождь.

В субботу погода станет лучше. Потеплеет на 2-3 градуса. А с первых чисел октября столбики термометров поднимутся до отметки +25. Так что купальники прятать не спешите.

Температура морской воды +21...+23.