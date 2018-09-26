2018-09-26T08:40:54+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

На полуостров неожиданно пришли заморозки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Температура морской воды +21...+23.Температура морской воды +21...+23.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Если вы хотели в конце сентября купаться и загорать, придется об этой идее забыть. До начала следующей недели в Крыму будет холодно. 26 и 27 сентября ожидаются заморозки. Такого, конечно, ни туристы, ни сами крымчане не ожидали, но погода на полуострове очень переменчива.

- 26 и 27 сентября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки, ночью и утром будет 0...-3, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - Днем воздух прогреется всего до +12…+17.

В Севастополе в среду и четверг теплее, днем +15…+20, но ночью ожидается небольшой дождь.

В субботу погода станет лучше. Потеплеет на 2-3 градуса. А с первых чисел октября столбики термометров поднимутся до отметки +25. Так что купальники прятать не спешите.

Температура морской воды +21...+23.

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