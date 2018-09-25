В Севастополе «спасли» 50 туристов из подземелья в Балаклаве
В Севастополе прошел серьезная тренировка, в которой приняли участие 79 человек и 16 единиц техники.
- Отработана вводная по спасению людей из подземного музея, расположенного в подземельях горы Таврос, в штольнях бывшего подземного завода подводных лодок на западном берегу Балаклавской бухты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
По легенде обрушился один из залов музея, где было 50 туристов – часть людей упала в воду. Так же из-за обрыва электропровода в музее начался пожар. Штольни наполнились дымом. Спасатели бросились выручать людей из беды не с голыми руками - использовалось новейшее оборудование и старое провереннное временем, вплоть до собак-ищеек.
Севастополь: учения в штольнях Балаклавы .Музей в штольнях бывшего завода подводных лодок стал полигоном для тренировки МЧС, ЧФ и экстренных служб города. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю
Севастопольские сотрудники МЧС сработали на «хорошо»: все туристы спасены,
В пожарно-тактических учениях также принимали участие представители Черноморского флота и городские экстренные службы