В Севастополе «спасли» 50 туристов из подземелья в Балаклаве

СЕГОДНЯ 19:06 2018-09-25T19:13:43+03:00

Людей в подземелье искала специально обученная собака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Музей в штольнях бывшего завода подводных лодок стал полигоном для учений МЧС и ЧФ [видео]

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В Севастополе прошел серьезная тренировка, в которой приняли участие 79 человек и 16 единиц техники.

- Отработана вводная по спасению людей из подземного музея, расположенного в подземельях горы Таврос, в штольнях бывшего подземного завода подводных лодок на западном берегу Балаклавской бухты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

По легенде обрушился один из залов музея, где было 50 туристов – часть людей упала в воду. Так же из-за обрыва электропровода в музее начался пожар. Штольни наполнились дымом. Спасатели бросились выручать людей из беды не с голыми руками - использовалось новейшее оборудование и старое провереннное временем, вплоть до собак-ищеек.

Севастополь: учения в штольнях Балаклавы .Музей в штольнях бывшего завода подводных лодок стал полигоном для тренировки МЧС, ЧФ и экстренных служб города. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

Севастопольские сотрудники МЧС сработали на «хорошо»: все туристы спасены,

В пожарно-тактических учениях также принимали участие представители Черноморского флота и городские экстренные службы