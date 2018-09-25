В Севастополе ввели режим «Повышенной готовности» из-за упавшей с обрыва мини-гостиницы

СЕГОДНЯ 20:35 2018-09-25T20:39:00+03:00

Дома могут в любой момент рухнуть вниз. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Губернатор Севастополя дал команду ввести режим «Повышенной готовности для органов управления и сил Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждению и ликвидации ЧС».

Такое решение принято после того, как 30 июля, в районе мыса Толстый сползла с обрыва мини-гостиница и еще одна хозпостройка. По счастливой случайности все обошлось без жертв и пострадавших.

ЧП случилось из-за оползня.

- Под угрозой обрушения находится 33 участка (СНТ "Парус" – 22 участка, СНТ "Лесовод" – 11), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю. - На данной территории газифицированных домов нет. Дома, которые находятся под угрозой обвала, отключены от электроснабжения. Опасная зона, подверженная обвалу ограждена киперной лентой.

Принимается целый ряд мер, чтобы обезопасить людей. В том числе для мониторинга оползня применяются беспилотные летательные аппараты.