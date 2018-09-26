В Крыму задержали гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 09:06 2018-09-26T09:14:25+03:00

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На российско-украинской границе задержан гражданин, находящийся под подпиской о невыезде за совершение уголовного преступления.

- В автомобильном пункте пропуска «Перекоп» пограничниками выявлен и передан в руки полиции гражданин Украины, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - Мужчина объявлен в федеральный розыск за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

55-летний украинец шел через госграницу поздней ночью, но контролеры выяснили, что он с конца лета объявлен в федеральный розыск. В итоге жителя города Измаила передали сотрудникам полиции.

Всего же с начала 2018 года пограничники выполнили более 40 поручений госорганов по выявлению и задержанию лиц, объявленных в федеральный, международный и иные виды розыска.