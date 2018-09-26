Общественная палата внесла шестерых членов запрещенного в РФ Меджлиса в "Крымское досье"
Мониторинговая группа Общественной палаты РК по контролю за соблюдением властью Украины прав человека в Крыму внесла в «Крымское досье» шесть членов Меджлиса крымскотатарского народа - запрещенной в России экстремистской организации.
В частности, в перечень попали экс-руководитель меджлиса Мустафа Джемилев, действующий председатель этой организации Рефат Чубаров, бизнесмен и организатор блокад Крыма Ленур Ислямов, заместитель так называемого "постпреда президента Украины в Автономной Республике Крым" Изет Ильханов, а также зампреды Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.
Как пояснил член мониторинговой группы историк Вадим Петров, фамилии попали в список из-за антироссийской деятельности, а также высказываний против всекрымского референдума 2014 года.
Всего в составе меджлиса - 33 человека.
В мониторинговой группе подчеркнули, что "Крымское досье" - не аналог украинского "Миротворца", этот список составлен общественниками и никоим образом не запрещает въезд в Крым.
- Мы не можем молчать. Мы должны крымчанам и российской общественности представлять и показывать тех, кого мы условно для себя назвали "крымоненавистниками", - рассказал политолог, член мониторинговой группы Александр Форманчук. - Мы заносим в список фамилии тех деятелей, которые не восприняли Крым в качестве территории, добровольно вошедшей в состав РФ. Мы наоборот приглашаем всех в Крым.