В Алуште на скамью подсудимых сядут недобросовестные строители

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-26T09:46:10+03:00

ООО «СК «Регион» обвиняют в хищении денежных средств бюджета и «дольщиков», отмывании денег и даче взятки

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В Алуште завершено расследование уголовного дела учредителей и руководителей строительной компании ООО «СК «Регион».

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 и 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым.

В 2015-2016 гг. компания стала участником реализации в Алуште программ «Развитие дошкольного, общего и допобразования детей» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2015 годы на территории РК».

Компания «СК «Регион» обязалась поставить модульный детсада и так же построить многоквартирный жилой дом. Но и в итоге возвела не пригодные для эксплуатации здания. Деньги, которые должны были потратить на стройку, выводились со счетов компании и расходовались по своему усмотрению.

Было допрошено более 180 лиц (свидетели, потерпевшие, эксперты и специалисты), проведено 7 экспертиз. В итоге следователи собрали достаточно материала и передали уголовное дело в суд.