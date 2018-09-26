В Крыму выступит Московский симфонический оркестр и немецкий дирижер

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-26T10:18:06+03:00

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В Крыму 27, 28 и 29 сентября пройдет международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В Керчи, Симферополе и Севастополе выступит известный немецкий дирижер Юстус Франтц и Московский государственный симфонический оркестр.

- Господин Франтц впервые побывает в Крыму. В программе запланировано исполнение Четвертой симфонии Петра Ильича Чайковского и Третьего концерта для фортепиано с оркестром Рахманинова, – уточнили в пресс-службе правительства Крыма.

Фестиваль ArsLonga проходит в этом году в восемнадцатый раз. Он впервые состоит из региональной и основной частей. Первая часть пройдет в Крыму, а основную программу покажут в Москве с 10 октября до 10 ноября.