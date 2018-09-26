2018-09-26T10:19:31+03:00
Происшествия

Подозрительные: Двое крымчан украли со стройки домкраты и попались патрульным

Наряд ППС решил, что ночью строительные домкраты обычно не носят и остановил граждан для проверки
Анастасия ЖУКОВА
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В Саках двое мужчин украли... строительные домкраты. Но ни спрятать, ни продать их не успели: сразу же угодили в руки полиции.

Как рассказали в пресс-службе МВД, задержали подозреваемых ночью. Подозрительные мужчины с домкратами в руках привлекли внимание дежурного наряда патрульно-постовой службы.

В ходе проверки 30-летний житель соседнего района и 43-летний сакчанин признались, что подъемные механизмы они похитили с одной из городских строительных площадок.

Домкраты изъяли и вернули владельцу, а в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "кража" (п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ). Один из подозреваемых неоднократно привлекался за подобные преступления к уголовной ответственности, а подельник его попался правоохранителям впервые.

Им грозит либо крупный штраф, либо до пяти лет лишения свободы.

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