В Крыму за сутки потушили четыре пожара

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-26T12:53:11+03:00

В Ялте из огня вытащили женщину

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За сутки в Крыму произошло четыре пожара. На одном из них спасли человека, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Первое возгорание зафиксировали в селе Укромное Симферопольского района – там горела хозпостройка. Возгорание ликвидировали в течение получаса, жертв и пострадавших не было.

В Симферополе на улице Балаклавская сгорел гараж, огонь распространился на площади 60 кв. м.

Еще один пожар произошел 25 сентября в селе Пушкино на улице Ялтинской – там горела торговая палатка на площади 4 кв. м. Огонь уничтожил холодильник и газовую плиту.

В Ялте горела однокомнатная квартира в четырехэтажном жилом доме. Сгорел шкаф и диван, спасатели вызволили женщину из огня. Причины пожара устанавливают эксперты.