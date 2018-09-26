2018-09-26T12:54:34+03:00
Политика

В Крыму отработали маскировку позиций ЗРК "Триумф"

Для обмана условного противника использовали особые пневматические макеты
Анастасия ЖУКОВА
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Подразделения армейской авиации в Крыму отработали маскировку позиций зенитно-ракетных дивизионов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отработали на учениях в Крыму.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, вертолеты радиотехнической разведки Ми-8МПТР установили радиоэлектронные помехи для средств воздушного наблюдения в районах расположения позиций боевого дежурства зенитно-ракетных средств ПВО.

Чтобы обмануть условного "врага" инженеры дивизии ПВО установили ложные позиции зенитных ракетных комплексов. Они представляют собой специальные пневматические макеты, сшитые из металлизированных тканей, отражающих радиолокационное излучение. Чтобы обман казался реальным, в ткань вшиты термоэлементы. Их расположили там, где у настоящей машины находится двигатель и другие нагревающиеся блоки.

Напомним, на полоустрове проходят масштабные учения, в которых принимают участие более тысячи военнослужащих. Задействовано более 50 самолетов и около 10 кораблей Черноморского флота.

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