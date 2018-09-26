2018-09-26T16:54:13+03:00
Происшествия

В Алуште за взятку 300 тысяч рублей осудили экс-чиновника

Бывший начальник управления капстроительства администрации города получил 4 года колонии строгого режима
Галина КОВАЛЕНКО
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Чиновник получил взятку и превысил служебные полномочия.Чиновник получил взятку и превысил служебные полномочия.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Суд вынес приговор экс-начальнику управления капстроительства городской мэрии - 4 года колонии строгого режима. Его признали виновным в получение взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

- Установлено, что обвиняемый в период времени с 19.11.2015 по 30.12.2015 из числа учредителей и фактических руководителей ООО «СК «Регион» получил в качестве взятки денежные средства в сумме 300000 рублей, - сообщает пресс-служба ГС Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Мало того, он, злоупотребил полномочиями по организации работ в области капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, что повлекло тяжкие последствия.

Чиновника приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так же ему нельзя семь лет занимать различные должности.

Приговор в законную силу не вступил.

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