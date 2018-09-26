Ялта вошла в тройку популярных городов России для отдыха с детьми на осенние каникулы
Ялта оказалась на втором месте в России среди самых популярных городов, куда хочется поехать на осенние каникулы.
- В топ-5 городов России, популярных для путешествий с детьми на осенние каникулы в этом году вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Туристы бронируют поездки с детьми в Ялту в среднем на 8-9 дней, на проживание тратят более 2 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего - в Кисловодске (1,4 тысячи рублей), дороже всего - в Ялте (2,2 тысячи рублей).
КОНКРЕТНО
Сочи - 1,9 тысяч рублей/ 10 ночей*
Ялта - 2,2 тысячи рублей/ 8 ночей
Санкт-Петербург - 2,1 тысячи рублей/ 4 ночи
Казань - 2 тысячи рублей/ 3 ночи
Кисловодск - 1,4 тысячи рублей/ 7 ночей
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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