2018-09-26T15:50:57+03:00
Общество

Ялта вошла в тройку популярных городов России для отдыха с детьми на осенние каникулы

Семьи готовы потратить на жилье в среднем 2,2 тысячи рублей в сутки
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Дешевле всего отдых в Кисловодске, а дороже - в Ялте.Дешевле всего отдых в Кисловодске, а дороже - в Ялте.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ялта оказалась на втором месте в России среди самых популярных городов, куда хочется поехать на осенние каникулы.

- В топ-5 городов России, популярных для путешествий с детьми на осенние каникулы в этом году вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск, - сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Туристы бронируют поездки с детьми в Ялту в среднем на 8-9 дней, на проживание тратят более 2 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего - в Кисловодске (1,4 тысячи рублей), дороже всего - в Ялте (2,2 тысячи рублей).

КОНКРЕТНО

Сочи - 1,9 тысяч рублей/ 10 ночей*

Ялта - 2,2 тысячи рублей/ 8 ночей

Санкт-Петербург - 2,1 тысячи рублей/ 4 ночи

Казань - 2 тысячи рублей/ 3 ночи

Кисловодск - 1,4 тысячи рублей/ 7 ночей

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

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