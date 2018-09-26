2018-09-26T16:02:18+03:00
Общество

Новые фонтаны в парке Победы в Севастополе достроят к 1 декабря

Специалисты провели пробный запуск
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: sevastopol.gov.ruФото: sevastopol.gov.ru
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В Севастополе в парке Победы будут работать 13 фонтанов. Четыре из них уже полностью готовы. 26 сентября специалисты провели пробный запуск, протестировали внутренюю систему фонтанов и проверили готовность гидросистемы и светодиодной подсветки.

- Завершена работа по четырем фонтанам: «Сталинград», «Ленинград», «Киев» и «Одесса». Они полностью облицованы отделочным материалом и заполнены водой, подключены к электросетям, установлены форсунки и светодиодные фонари, - сообщил представитель подрядной организации ООО «ГЛАССОК КРЫМ» Евгений Козел.

Он уточнил, что уже выполнено 60% работы. В ближайшее время будет производиться мощение и устройство гранитной плиты.

Срок окончания работ – 1 декабря.

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