В Симферополе 29 сентября пройдет конкурс осеннего букета и флешмоб

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-26T16:51:32+03:00

Собранные на мероприятиях деньги передадут на лечение детям. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

День благотворительности и милосердия «Белый Цветок» проведут в Екатерининском саду

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В Симферополе 29 сентября пройдет благотворительная акция «Белый Цветок». В течение всего дня волонтеры будут собирать деньги на оплату транспортных расходов детям, направляемым на лечение в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Мероприятия, приуроченные ко Дню благотворительности и милосердия, начнутся в 12.00 в Екатерининском саду.

13.00 - начало работы ярмарки и выставки декоративно-прикладных работ и изобразительного искусства;

13.00 - выступление эстрадно-духового оркестра

14.00 - 17.00 - выставка-конкурс осеннего букета

14.00 - 17.00 – выступление ходулистов, аниматоров, живых скульптур

14.00 - 14.10 - флешмоб

14.25 - 16.30 - концертная программа «Спешите делать добро».

16.30 - подведение итогов конкурса осеннего букета, аукциона и наградят участников Дня благотворительности и милосердия «Белый цветок».