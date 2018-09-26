В Крыму с 27 сентября ожидается высокая пожарная опасность
Этот режим продлится до 1 октября
Запрещено разжигать костры и выжигать травуФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 27 сентября ожидают высокую пожароопасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По прогнозам представителей ведомства, этот период сохранится до 1 октября включительно.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что запрещено разжигать костры, выжигать траву, оставлять бутылки из стекла на лесных полянах, освещаемых солнцем.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону "101".