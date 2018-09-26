В Крыму с 27 сентября ожидается высокая пожарная опасность

СЕГОДНЯ 17:06 2018-09-26T17:07:00+03:00

Этот режим продлится до 1 октября

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В Крыму с 27 сентября ожидают высокую пожароопасность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам представителей ведомства, этот период сохранится до 1 октября включительно.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что запрещено разжигать костры, выжигать траву, оставлять бутылки из стекла на лесных полянах, освещаемых солнцем.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону "101".