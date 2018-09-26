В "Генбанке" объяснили, почему приостановлено обслуживание карт

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-26T17:51:28+03:00

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У клиентов «Генбанка» в Крыму 26 сентября возникли сложности с выполнением операций по дебетовым картам.

- Не смог расплатиться картой в магазине, сказали - нет связи с банком. Снять тоже не получается, - пожаловался симферополец.

- Как можно так наплевательски относится к своим клиентам. «Генбанк» «без объявления войны» отключил карточки на день без предупреждения! Так ещё и нельзя снять через кассу, а в отделении банка говорят - звоните на «горячую линию», - рассказала крымчанка.

На «горячей линии» корреспонденту «КП-Крым» сообщили, что до 18.00 бслуживание карт будет восстановлено.

- «Генбанк» проводит модернизацию систему на стороне процессинга банка. На текущий момент возможны перебои с обслуживанием банковских карт. Повторите вашу попытку операции с картой сегодня после 18.00, - сообщили в на другом конце провода.

«Генбанк» — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.