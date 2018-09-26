В "Генбанке" объяснили, почему приостановлено обслуживание карт
У клиентов «Генбанка» в Крыму 26 сентября возникли сложности с выполнением операций по дебетовым картам.
- Не смог расплатиться картой в магазине, сказали - нет связи с банком. Снять тоже не получается, - пожаловался симферополец.
- Как можно так наплевательски относится к своим клиентам. «Генбанк» «без объявления войны» отключил карточки на день без предупреждения! Так ещё и нельзя снять через кассу, а в отделении банка говорят - звоните на «горячую линию», - рассказала крымчанка.
На «горячей линии» корреспонденту «КП-Крым» сообщили, что до 18.00 бслуживание карт будет восстановлено.
- «Генбанк» проводит модернизацию систему на стороне процессинга банка. На текущий момент возможны перебои с обслуживанием банковских карт. Повторите вашу попытку операции с картой сегодня после 18.00, - сообщили в на другом конце провода.
«Генбанк» — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.