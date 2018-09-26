2018-09-26T18:02:55+03:00
Общество

В Севастополе 1 октября презентуют новую схему движения троллейбусов

Обсуждают ее вместе с горожанами
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Проезд по электронной карте стоит дешевле.Проезд по электронной карте стоит дешевле.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе изменится схема движения троллейбусов. Ее продумывают таким образом, чтобы закрыть самые проблемные и отдаленные районы. Новые маршруты обсуждают вместе с горожанами.

- Севастопольцы предложили оставить без изменения маршруты № 1 «улица Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая», № 11 «пл. Ластовая – 5-й км Балаклавского шоссе – Площадь Ушакова», № 10К «Бухта Казачья – Центр города».

А другие направления решили усовершенствовать.

- Поступило предложение маршрут № 11А «ул. Горпищенко – 5-й км Балаклавского шоссе – Площадь Ушакова» объединить с маршрутом № 2 «5-й км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая» и маршрут № 8 «5-й км Балаклавского шоссе – улица Маринеско» объединить с маршрутом № 76 «Улица Дыбенко – бухта Камышовая», – сообщил замдиректора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Артем Гришин.

Кроме того, предлагается сократить маршрут № 5 «улица Маринеско – Центр города» до ул. Токарева, а маршрут № 10 «Бухта Камышовая – Депо 1 – Центр города» до остановки бухта Камышовая.

Напомним, в Севастополе к зиме электронная карта оплаты проезда появится во всем транспорте. Пока что ею пользуются только 25% горожан.

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