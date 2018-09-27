2018-09-27T08:16:45+03:00
Общество

Погода в Крыму на 27 сентября: днем до +18, без осадков

На полуострове похолодало
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Температура морской воды +19...+22.Температура морской воды +19...+22.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 27 сентября погода будет прохладной, но сухой.

- Ночная температура воздуха составит 1…6 тепла, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3, на побережье 7…12; днем воздух прогреется до 13…18, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг малооблачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 15…17.

- В пятницу и в субботу на полуостров начнет поступать более теплый воздух с запада, температура воздуха повысится на 4-5 градусов, - отметили синоптики.

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