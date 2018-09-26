Часть Симферополя 27 сентября останется без воды

СЕГОДНЯ 18:24 2018-09-26T18:28:04+03:00

Жителям крымской столицы советуют сделать необходимый на день запас воды. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Подачу живительной влаги ограничат с 8.00 до 24.00

Изменить размер текста: A A

Симферопольцев предупреждают об отключении воды 27 сентября.

С 8.00 до 24.00 без живительной влаги останутся жители сел Молочное, Трехпрудное, Перово, Дубки, СТ «Ивушка», СТ «Домостроитель», микрорайона «Юго-западная промзона», улиц Узловая, Базовая, Кастерина, Каранфиль, Алма-Тамак, Акъ-Меджит, Муса-Мамут, Февзи Сайдалиева, Станционная, пр. Проводников.

С 9.30 до 16.00 будет ограничено водоснабжение улиц Полигонная, Интернациональная, Инге, Жидкова, Братская, Захарова, Яременко, Ангарская, Черноморская, пер. Крылова, ул. Батурина № 44, № 46, ул. Русская №35, ул. Киевская, №144-150Б.

Жителям крымской столицы советуют сделать необходимый на день запас воды.

Напомним, в Симферополе до 26 октября ожидаются проблемы со светом. В крымской столице будут вводить в эксплуатацию второй блок Таврической ТЭС.