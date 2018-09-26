В Крыму в очередной раз воссоздадут Альминское сражение

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-26T19:05:03+03:00

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В Крыму 30 сентября пройдет ХI Военно-исторический фестиваль «Альминское дело», посвященный первому крупному сражению Крымской войны.

Мероприятие пройдет в селе Вилино Бахчисарайского района на территории военно-исторического мемориала «Поле Альминского сражения».

Начнется фестиваль в 11:00 у обелиска в память о погибших.

- Центральным мероприятием фестиваля традиционно станет зрелищная реконструкция Альминского сражения, в которой примут участие свыше 70 представителей 15 клубов военно-исторической реконструкции, - рассказали в пресс-службе Совмина Крыма.

Гости смогут посетить лагеря реконструкторов, увидеть оружие, обмундирование солдат Российской империи, Великобритании, Франции середины XIX века, познакомиться с их бытом.

Вход свободный.