«Ночные охотники» уничтожили беспилотники условного врага в Крыму

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-26T19:20:00+03:00

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В Крыму Эскадрилья ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник»уничтожила беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Поиск и уничтожение ударных и разведывательных дронов отработали в рамках масштабного тактического учения авиации и ПВО, которое проходит сейчас на полуострове.

- Атаку беспилотников имитировали расчеты беспилотных летательных комплексов «Форпост», - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - Поражение БЛА было успешно выполнено в условиях ограниченной видимости в темное время суток.

Напомним, в Крыму проходят летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО.В них задействованы порядка тысячи военнослужащих, более 50 самолетов и около 10 кораблей ЧФ.