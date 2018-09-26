В Севастополе пройдет фестиваль экстремального туризма XFEST

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-26T19:30:10+03:00

6 октября на горе Гасфорта можно будет стать скалолазом или вейкбордистом

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В Севастополе 6 октября во второй раз пройдет фстиваль экстремальных видов туризма XFEST.

Мероприятие состоится у подножия горы Гасфорта. На одноименном озере пройдут показательные выступления по вейкборду (катание на борде по воде). Также можно будет попробовать себя в скалолазании и SUP-серфинге. Гости смогут принять участие в мастер-классах езды на велосипедах МТБ и BMX

Также желающие смогут испытать свои силы в первом севастопольском скилл-парке — площадке для тех, кто хочет попробовать себя в маунтинбайке, а также прокатиться на трюковом велосипеде.

Завершится фестиваль выступлением известных российских исполнителей и диджеев. На сцене перед разгоряченной публикой появится хедлайнер фестиваля – известный российский рэпер Гуф. Помимо этого, зрителей ожидает выступление одних из самых популярных диджеев Москвы – участников проекта Flammable Beats.

Из центра Севастополя к горе Гасфорта и обратно будут курсировать автобусы.

Вход на фестиваль и участие во всех активностях - бесплатно.