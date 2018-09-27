У Крымского моста нашли подорванный в 1943 году погранкатер

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-27T09:55:36+03:00

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На дне моря в Керченском проливе обнаружен сторожевой катер СК-053, пропавший в ночь 3 на 4-е ноября 1943 года.

- И все-таки мы его нашли! – появился пост на странице руководителя экспедиции РОО «Батарея 29 БИС» Александр Елкин в FB. - Обнаруженный в Керченском проливе объект оказался без вести пропавшим в ночь 3 на 4-е ноября 1943 года сторожевым катером СК-053.

Катер лежит на дне моря уже больше 70 лет. Фото: Александр Елкин/FВ

Поисковики предполагают, что катер подорвался на мине.

- Встречающаяся в документах версия о том, что катер был выброшен на берег в районе Эльтигена и расстрелян артиллерией, ошибочна. Координаты гибели точно ложатся на немецкое минное поле "К-12", - сообщает Александр Елкин.- По маркировке на частях видно, что катер построен до Великой Отечественной войны. Большое количество бронзовых деталей (иллюминаторы, компас, механизмы двигателя и т.п) имеют маркировку 1930-40 год.