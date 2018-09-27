2018-09-27T10:44:13+03:00
Общество

День без света: 27 сентября часть крымской столицы останется без электричества

Подачу электроэнергии возобновят к 17.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Симферопольцы остались не только без света, но еще и без воды.Симферопольцы остались не только без света, но еще и без воды.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть Симферополя 27 сентября осталась без света. Электричество отключили в связи с внеплановыми ремонтными работами.

Без света остались абоненты, проживающие и работающие по следующим адресам:

- ул. Зеленая , 2-16, (чет), 1-35 (нечет)

- ул. Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)

- пер. Советский, 2-6 (чет), 1-7а (нечет), 15

- ул. Зеленая, 1-17, 19-35 (нечет)

- ул. Советская, 2-11, 13

- пер. Советский, 1-7а, 15

Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17.00.

Напомним, часть Симферополя 27 сентября осталась без воды. Подачу живительной влаги ограничили до 24.00.

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