День без света: 27 сентября часть крымской столицы останется без электричества
Подачу электроэнергии возобновят к 17.00
Симферопольцы остались не только без света, но еще и без воды.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:
Часть Симферополя 27 сентября осталась без света. Электричество отключили в связи с внеплановыми ремонтными работами.
Без света остались абоненты, проживающие и работающие по следующим адресам:
- ул. Зеленая , 2-16, (чет), 1-35 (нечет)
- ул. Советская, 2-10 (чет), 3-13 (нечет)
- пер. Советский, 2-6 (чет), 1-7а (нечет), 15
- ул. Зеленая, 1-17, 19-35 (нечет)
- ул. Советская, 2-11, 13
- пер. Советский, 1-7а, 15
Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17.00.
Напомним, часть Симферополя 27 сентября осталась без воды. Подачу живительной влаги ограничили до 24.00.