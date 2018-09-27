"Нет антисанитарии": крымчанке запретили держать 50 непривитых кошек и собак

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-27T10:52:59+03:00

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Жительница алуштинского села Лазурное держала 50 кошек и собак в антисанитарных условиях. Суд обязал ее передать животных в приют.

- Установлено, что местная жительница на принадлежащем ей земельном участке собрала полсотни собак и кошек, которые беспрепятственно и бесконтрольно передвигаются как на территории участка, так и за его пределами, находятся в антисанитарных условиях, не зарегистрированы и не вакцинированы, в том числе против бешенства, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что прокурор Алушты обратился с иском в суд, чтобы признать содержание животных незаконным и передать их в приют. Суд удовлетворил иск.

Установлено, что женщина привлекалась к ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил (статья 10.6 КоАП РФ). Ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей.