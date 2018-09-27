В Алуште спасли тонущую женщину с сильным переохлаждением
Спасатели вытащили из воды тонущую женщину в Алуште. Им пришлось добираться к ней вплавь, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Сотрудники дежурной смены Алуштинского аварийно-спасательного отряда заметили, что женщина не может самостоятельно выбраться из воды, в 19.20 26 сентября.
- Девушка была настолько обессилена, что не смогла ухватиться за веревку. Один из спасателей бросился к тонущей девушке вплавь и извлёк пострадавшую из воды, - уточнили в пресс-службе.
По данным спасателей, у пострадавшей было сильное переохлаждение. Сотрудники накинули на нее изофолическое одеяло, сохраняющее тепло, и напоили горячим чаем. Позже женщину передали «скорой помощи».