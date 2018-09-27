В Алуште спасли тонущую женщину с сильным переохлаждением

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-27T11:57:19+03:00

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Спасатели вытащили из воды тонущую женщину в Алуште. Им пришлось добираться к ней вплавь, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сотрудники дежурной смены Алуштинского аварийно-спасательного отряда заметили, что женщина не может самостоятельно выбраться из воды, в 19.20 26 сентября.

- Девушка была настолько обессилена, что не смогла ухватиться за веревку. Один из спасателей бросился к тонущей девушке вплавь и извлёк пострадавшую из воды, - уточнили в пресс-службе.

По данным спасателей, у пострадавшей было сильное переохлаждение. Сотрудники накинули на нее изофолическое одеяло, сохраняющее тепло, и напоили горячим чаем. Позже женщину передали «скорой помощи».