Почти 700 кг незаконной колбасы изъяли в Ялте

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-27T12:14:34+03:00

Правоохранители оштрафовали три человека на 11 тысяч рублей

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Ялтинские правоохранители изъяли 497 кг колбасных изделий и полуфабрикатов, а также 720 яиц, которые везли без сопроводительных документов.

По данным Госкомитета по ветеринарии РК, три человека оштрафовали на 11 тысяч рублей за несоблюдение закона.

- Вручено три требования об устранении выявленных нарушений. После предоставления соответствующих ветеринарных документов продукция разрешена к дальнейшей транспортировке, - уточнили в ведомстве.

Ранее в Ялте изъяли 186 килограмм колбасы без документов, а перевозчиков оштрафовали на 8 тысяч рублей.