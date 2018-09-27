Почти 700 кг незаконной колбасы изъяли в Ялте
Правоохранители оштрафовали три человека на 11 тысяч рублей
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Ялтинские правоохранители изъяли 497 кг колбасных изделий и полуфабрикатов, а также 720 яиц, которые везли без сопроводительных документов.
По данным Госкомитета по ветеринарии РК, три человека оштрафовали на 11 тысяч рублей за несоблюдение закона.
- Вручено три требования об устранении выявленных нарушений. После предоставления соответствующих ветеринарных документов продукция разрешена к дальнейшей транспортировке, - уточнили в ведомстве.
Ранее в Ялте изъяли 186 килограмм колбасы без документов, а перевозчиков оштрафовали на 8 тысяч рублей.