В крымских горах заблудились двое туристок

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-27T13:26:10+03:00

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В районе Ялты спасатели сняли со скалы двух местных туристок, которые сбились с маршрута и не смогли самостоятельно вернуться.

- Сообщение о девушках, заблудившихся в труднопроходимом месте на туристическом маршруте «Таракташская тропа», поступило в службу спасения в среду в 18.35, – сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

Спасатели связались с пострадавшими по телефону и дали рекомендации, как дождаться помощи.

Потом было установлено точное местоположение. Оказалось, что 25-летние ялтинки вышли на скальный участок с осыпающимся грунтом и выбились из сил, дальше они побоялись идти.

Сотрудники «Крым-Спаса» сняли девушек с опасного участка с помощью альпинистского снаряжения и отвезли в Ялту на служебном авто. В пресс-службе отметили, что медицинская помощь туристкам не потребовалась.