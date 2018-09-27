Жителей Крыма, укравших 12 арбузов, могут посадить на 5 лет

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-27T15:42:34+03:00

В Советском районе полицейские завели уголовное дело на любителей чужих бахчей

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Жителей Крыму укравших 12 арбузов могут посадить на 5 лет

В Советском районе полицейские раскрыли кражу урожая у селянина

В дежурную часть полиции Советского района принес заявление сельчанин. Мужчина пожаловался, что с его бахчей украли 12 арбузов.

- В кратчайшие сроки были установлены личности злоумышленников, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Ими оказались трое местных жителей возрастом от 27 до 44 лет.

Задержанные же признались, что просто решили себя бесплатно побаловать арбузами.

На приятелей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались, завели уголовные дела за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

По п.«а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации сельчанам по максимуму грозит до пяти лет лишения свободы.