Феодосия попала в первую пятерку свадебных городов России

СЕГОДНЯ 15:39 2018-09-27T15:40:01+03:00

Провести свадебную церемонию в этом городе хотят 8% пар

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Феодосия попала в пятерку самых популярных городов для проведения свадебных церемоний. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

- Свадебной столицей России стал Санкт-Петербург, славящийся своими дворцами. Город набрал 47% голосов. На втором месте – «город невест» Иваново (24% голосов). На третьем месте - Геленджик (14% голосов), - сообщает сервис.

На четвертом месте оказалась Москва, а на пятом – Феодосия, оба города набрали по 8% голосов.

Кстати, крымчан этот рейтинг удивил. По все опросам среди туристов лидирует Ялта с ее красивейшими дворцами, в которых частенько проходят выездные свадебные церемонии.

Напомним, Ялта вошла в тройку популярных городов России для отдыха с детьми на осенние каникулы. Семьи готовы потратить на жилье в среднем 2,2 тысячи рублей в сутки.